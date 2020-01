Juve-Roma ore 20.45: probabili formazioni

I giallorossi, dopo aver eliminato il Parma, affrontano la squadra di Sarri ai quarti di finale di Coppa Italia. Fonseca suona la carica.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it La Roma di Paulo Fonseca, dopo il ritorno al successo in campionato con il 3-1 del Ferraris contro il Genoa, sfida stasera all’Allian Stadium di Torino la Juve nei quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi nel turno precedente hanno eliminato il Parma grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini, mentre la squadra di Sarri ha strapazzato l’Udinese con un netto 4-0. Fonseca, nelle conferenza stampa della vigilia, ha suonato la carica: “Li possiamo battere“. Le due squadre si sono già incontrate 16 volte nella coppa nazionale e il bilancio dice perfetto equilibrio con sette vittorie per parte e due pareggi. L’ultima sfida risale al 21 gennaio 2014, quando un gol di Gervinho permise alla squadra allenata da Rudi Garcia di approdare in semifinale.

Sarri dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3. Al centro della difesa, al fianco di Bonucci, dovrebbe giocare Rugani, con De Ligt che dovrebbe accomodarsi in panchina. Così come Dybala, vero mattatore agli ottavi contro l’Udinese. In avanti dovrebbero giocare dal primo minuto Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo. Fonseca dovrebbe rispondere con il solito 4-2-3-1. Assente Dzeko per squalifica, il tecnico giallorosso dovrebbe affidare le chiavi dell’attacco in mano a Kalinic con Ünder, Lorenzo Pellegrini e Kluivert alle sue spalle.

JUVE (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, De Ligt, Emre Can, Rabiot, Bernardeschi, Ramsey, Pjaca, Dybala.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Kalinic. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Santon, Spinazzola, Peres, Veretout, Estrella.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.