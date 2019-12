Juve, Pjanic: “Lazio e Roma avversarie temibili in Serie A”

Pjanic parla di Lazio e Roma come squadre temibili in campionato!Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere delloSport.it Un riconoscimento per quanto fatto vedere in questi anni con Roma prima e Juventus poi. Miralem Pjanic ha ricevuto il premio alla carriera durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards. E sul palco di Dubai ha voluto tracciare un primo bilancio della stagione bianconera: “L’importante è cercare di vincere trofei, cosa che abbiamo sempre fatto. La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A, così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League“. Il centrocampista bosniaco è tornato anche sulla sconfitta di una settimana fa a Riyad contro la squadra di Simone Inzaghi: “Ci scusiamo con i nostri tifosi per aver perso la Supercoppa Italiana“.Un momento emozionante per Pjanic che, alla soglia dei 30 anni (li compirà il prossimo 2 aprile), ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento per una carriera in grande ascesa: “Dico grazie ai miei genitori. Sono felice e sono fortunato di poterlo essere perché ho avuto la possibilità di giocare nella mia carriera con grandissimi allenatori e giocatori. È stata una strada difficile e sono felice di averla percorsa“. In chiusura anche un confronto tra gli ultimi due allenatori della Juve, con il passaggio da Massimiliano a Maurizio: “Sarri rispetto ad Allegri è un allenatore diverso, ha un’altra mentalità calcistica“.