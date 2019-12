Juve, Perin torna al Genoa in prestito secco: accordo raggiunto

Perin ed il Genoa di nuovo insieme!Se ne parla in questo articolo pubblicato da Il Corriere dello Sport.it Mattia Perin passa al Genoa il prestito secco: l’accordo tra l’agente del calciatore Alessandro Lucci, il club ligure e la Juventus è stato raggiunto in queste ore. Il portiere, appena rientrato da un lungo infortunio, torna a vestire la maglia rossoblù fino alla conclusione della stagione: Perin aveva giocato nel Genoa continuativamente dal 2013 al 2018, dopo il debutto in Serie A del 2011 in rossoblù. Proprio oggi il 27enne portiere si è sposato a Padova con la compagna Giorgia.