Juve, per Danilo lesione di basso grado

Infortunatosi nel match di Coppa Italia con la Roma, il brasiliano si è sottoposto ad accertamenti al J-Medical: tra 10 giorni ripeterà gli esami al fine di stabilire i tempi di recupero.Lo si legge in questo articolo pubblicato su il Corroiere dello Sport.it Danilo, infortunatosi nel match di Coppa Italia di ieri sera (mercoledì 22 gennaio) tra Juve e Roma, conclusosi 3-1 in favore dei bianconeri, “questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero”. È quanto si legge sul sito ufficiale della Juventus, in una nota che non chiarisce del tutto il rientro del brasiliano. Al netto dell’infortunio di De Sciglio, Sarri avrà a disposizione i soli Cuadrado ed Alex Sandro (per giunta il primo reduce da un’influenza ed il secondo alle prese con qualche lieve noia muscolare).