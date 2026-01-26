Juve-Napoli 3-0: bianconeri rinati, ma le polemiche non mancano

Allo Stadium va in scena una Juve solida, aggressiva e finalmente convincente, che travolge il Napoli con un secco 3-0. La squadra di Spalletti, nonostante il passivo pesante, lascia intravedere segnali di rinascita soprattutto nell’atteggiamento e nell’organizzazione del centrocampo, apparso più compatto e ordinato rispetto alle ultime uscite.

Su tutti spicca un Thuram semplicemente strepitoso: quantità, qualità e presenza costante in mezzo al campo. La sua prestazione è lo specchio di una Juventus che ha messo grinta in ogni contrasto, vincendo quasi tutti i duelli chiave e imponendo il proprio ritmo sin dai primi minuti.

Tuttavia, sarebbe disonesto raccontare la partita senza soffermarsi su un elemento che, come spesso accade, ha fatto discutere: la direzione arbitrale. La terna è finita inevitabilmente sotto i riflettori per alcune decisioni che hanno inciso sull’andamento della gara. In particolare, il rigore non concesso su Vergara e l’episodio che ha visto coinvolto Ødegaard (Oilund) hanno lasciato più di un dubbio e contribuito a indirizzare l’esito dell’incontro.

È difficile non avere la sensazione che “il Palazzo” abbia già tracciato il destino del Napoli, destinato a restare nella sua attuale posizione senza poter ambire a qualcosa di più. Una percezione che, giusta o sbagliata, continua ad alimentare malumori e polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

A complicare ulteriormente la serata azzurra ci ha pensato Meret, apparso in difficoltà soprattutto sui tiri dalla distanza, come se avesse problemi di lettura delle conclusioni avversarie. Un dettaglio non da poco in una gara già in salita.

Ora non resta che sperare in un rapido rientro degli infortunati: senza recuperare uomini chiave, da qui alla fine del campionato il cammino del Napoli rischia di diventare davvero durissimo. La stagione è ancora lunga, ma servirà ben altro per cambiare il finale già scritto.