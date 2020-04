Juve, Icardi vede Napoli e poi libera Milik

Parigi-Napoli-Torino: intreccio attaccanti. Nuove indiscrezioni sulla possibilità che l’argentino possa diventare azzurro. A quel punto sarebbe tutto più facile per i bianconeri che hanno messo Arek in pole.Attacco Juve: obiettivo numero uno Arkadiusz Milik. Obiettivo numero due: Mauro Icardi. Poi c’è una sintesi delle due cose: Milik grazie a Icardi.Già perché sussiste anche l’ipotesi che sia proprio l’attaccante argentino a “liberare” il polacco. Ipotesi che pare gradualmente poter prender concretezza anche a dispetto del recente (giusto un anno fa) secco rifiuto di Maurito all’ipotesi di trasferirsi presso la società di Aurelio De Laurentiis..La situazione sembra contorta, ma in realtà è lineare, consequenziale, logica.fonte Tuttosport