Juve, Higuain fa il Dybala: è la solita staffetta in HD

E’Il centravanti favorito sul “10”: così le due stelle argentine sono diventate “rivali”E quanto si legge in quetso articolo pubblicato su8 Gazzetta.it Non è mai troppo tardi per cambiare. Gonzalo Higuain è arrivato in Italia, al Napoli, con l’etichetta di “animale da gol”. Fu Maurizio Sarri a tirare fuori il meglio dal Pipita. Questo non significa che Gonzalo adesso s’accomodi volentieri tra le riserve. S’arrabbia allo stesso identico modo di prima, però invece di deprimersi (come a volte gli succedeva in passato), si sfoga in campo con prestazioni di alto livello. Lo ha fatto in Coppa Italia con l’Udinese, segnando in coppia con Dybala da titolare, e anche da riserva con il Cagliari, subentrandogli nella ripresa. Stasera con la Roma la staffetta potrebbe ripetersi ma all’incontrario, perché il Pipita è favorito sul dieci per fare l’attaccante centrale nel 4-3-3 che Sarri potrebbe disegnare allo Stadium nei quarti di Coppa Italia con la Roma.