Juve, Emre Can verso Dortmund. Accordo con Kurzawa

Il club bianconero vicino allo scambio di terzini con il Psg: intesa con Leonardo.Pubblicato in questo articolo su Il Corriere dello Sport.it Juve-Borussia Dortmund, avanti tutta per Emre Can. Il caso del centrocampista tedesco si sta finalmente avviando a una conclusione, che a questo punto sembra possa essere davvero la cessione ai gialloneri. Nonostante le dichiarazioni di grande stima ancora rilasciate domenica sera da Fabio Paratici, l’avventura di Emre Can alla Juve è ormai ai titoli di coda da tempo, tagliato fuori com’è stato fi n dall’arrivo di Maurizio Sarri: vicino alla cessione già in estate (sfumato solo il 2 settembre il passaggio al Psg), escluso dalla lista Champions prima e dalle rotazioni poi, negli scorsi giorni il tedesco ha sciolto anche le ultime resistenze. Il Dortmund dopo aver ottenuto il sì di Emre Can, pronto anche a ridursi l’ingaggio, ha accelerato con la Juve: contatti andati avanti per tutta la giornata di ieri, offerta alzata da 18 a 22 milioni più bonus. La sensazione è che può bastare ancora un piccolo sforzo al Borussia Dortmund per chiudere l’operazione, in attesa di defi nire la formula (possibile un prestito con obbligo di riscatto), la fumata bianca è sempre più vicina.E procede a oltranza, ma non senza intoppi, anche la trattativa legata allo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa del Psg. Pressoché totale l’intesa tra il terzino bianconero e Leonardo, raggiunto anche l’accordo tra Kurzawa e la Juve sulla base di un contratto da quasi 4 milioni netti a stagione più bonus fino al 2024. Resta la decisione da parte di entrambi i club di arrivare allo scambio in tempo utile: intermediari al lavoro per trovare la quadra sulla valutazione dei due cartellini, entrambi compresi tra i 20 e i 25 milioni con la Juve che spinge per avere almeno un minimo conguaglio. Altro dettaglio, se così si può definire, che sta rallentando l’operazione è quello legato alle commissioni degli agenti di Kurzawa. Ostacoli presenti, ma che Juve e Psg confidano di superare tra oggi e domani.