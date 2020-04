Jorginho prova il “doppio ruolo”…gli sms galeotti, scoperti dalla moglie!

Guai familiari in vista per l’ex Napoli Jorginho. Secondo quanto scrive il quotidiano The Sun, il regista avrebbe compromesso la sua relazione con la moglie a causa di alcuni messaggi mandati ad una collaboratrice del club inglese. A scoprire il tutto sarebbe stato il compagno di Elisa Scalon, traduttrice del Chelsea, che ha dichiarato: “Ero a letto e il suo iPad stava suonando. Ho visto un sacco di messaggi tra lei e Jorginho. Si stavano mandando messaggi davanti a me. Sono tornato indietro e c’erano messaggi da parte sua che le chiedevano di andare nella sua camera d’albergo e molte altre cose. Jorginho le ha chiesto anche se preferisse il sesso selvaggio o il sesso romantico”.