Jorginho, il pallino di Sarri per sostituire Pjanic alla Juve

Maurizio Sarri è arrivato alla Juve e nonostante le voci, non è stato raggiunto da alcun fedelissimo. Eccezion fatta per Gonzalo Higuain ovviamente, con il Pipita che si è ripreso quel posto che secondo la dirigenza bianconera non era più disponibile: una vita fa praticamente, considerando i messaggi di rottura che arrivano ora dall’Argentina. Ma a proposito di fedelissimi, ecco che l’appuntamento del simbolo di questa categoria potrebbe essere solo rimandato di una stagione: ogni riferimento a Jorginho è tutt’altro che casuale.Sei mesi prima dello stesso Higuain, proprio il regista della Nazionale aveva preso la via di Londra per seguire Sarri al Chelsea. Indispensabile per il calcio del Comandante da trapiantare in Premier, serviva lui e non soltanto uno come lui. Anche se la dirigenza dei Blues con la sponda di Fali Ramadani aveva successivamente provato ad acquistare anche Miralem Pjanic, andando a sbattere contro il muro bianconero e consentendo al bosniaco di siglare anche un rinnovo di contratto con sensibile aumento dell’ingaggio (posticipato di un anno) fino agli attuali 6,5 milioni di euro netti più bonus.fonte Corriere dello Sport