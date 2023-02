Jorge Valdano: Ecco qual è l’unica debolezza del Napoli

Jorge Valdano, ex dirigente del Real Madrid, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport soffermandosi sulle possibilità del Napoli di arrivare in fondo alla Champions League.

“Il Napoli chiaramente non è uno dei favoriti alla vittoria in questa Champions, però si è guadagnato sul campo il diritto ad entrare nel lotto dei candidati al successo. La squadra di Spalletti trae forza dalla Serie A, dove ha accumulato una differenza inattesa e punitiva per gli avversari.

La debolezza del Napoli sta nella scarsa cultura di Champions che caratterizza la squadra. Si tratta di una competizione speciale nella quale ci sono club come il Real Madrid che hanno sviluppato un certo senso di proprietà, altri ai quali viene attribuito il ruolo di favoriti da varie stagioni come il Manchester City o classici come il Bayern Monaco. Queste sono squadre la cui eliminazione suonerebbe a fallimento, perché volenti o nolenti in questo momento hanno appiccicato addosso l’etichetta di favoriti. Mi sembra che il Napoli si senta a suo agio in questo ruolo di candidato e se continua a saltare ostacoli di volta in volta bisognerà cambiare ed adeguare gli aggettivi”

