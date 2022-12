Italian Sport Awards 2022: tra i premiati spiccano i napoletani

Lunedì 19 dicembre, presso l’Araba Fenice Hotel e Resort sito ad Altavilla Silentina (Sa), si terranno gli Italian Sport Awards.

Serata di Gala e il ‘red carpet’ con la sfilata di tutti i campioni premiati, che sono stati scelti da una giuria tecnica, formata da giornalisti sportivi specializzati. Nel corso della serata verranno premiati i migliori di Serie A, B, C e D, assegnati premi alla carriera, speciali, nella categoria media e informazione.

Tra i nomi dei premiati spiccano dei giocatori del Napoli. Ecco tutti i premiati della Serie A e la Top 11:

SERIE A – BEST AWARDS – Stagione 2021/2022

Miglior Portiere dell’anno: Guglielmo VICARIO/ Ivan PROVEDEL

Miglior Difensore dell’anno: Giovanni DI LORENZO

Miglior Centrocampista dell’anno: Lorenzo PELLEGRINI

Miglior Attaccante dell’anno: Ciro IMMOBILE

Miglior Calciatore dell’anno: Giovanni DI LORENZO

Miglior Giovane Calciatore dell’anno: Fabiano PARISI

Miglior Goal dell’anno: Antonio CANDREVA

Miglior Procuratore dell’anno: Marco SOMMELLA

Miglior Allenatore dell’anno: Stefano PIOLI

Miglior Giovane Allenatore dell’anno: Vincenzo ITALIANO

Miglior Club dell’anno: MILAN

Miglior Presidente dell’anno: Danilo IERVOLINO

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno: Paolo MALDINI

Miglior Direttore Sportivo dell’anno: Walter SABATINI – Cristiano GIUNTOLI

Miglior Addetto Stampa dell’Anno: Stefano DE MARTINO

Miglior Responsabile Comunicazione: Matteo PEDINOTTI

Miglior Arbitro CAN Serie A e B: Simone SOZZA

Miglior Arbitro VAR Lega Serie A: Aleandro DI PAOLO

Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno: Fabiano PARISI

Premio Gestione Social: SPEZIA

Premio alla Carriera: Corrado FERLAINO – Luciano MOGGI – Franck RIBERY

Miglior Giovane Procuratore: Luigi LIGUORI

Premio Alla Carriera: Claudio Molinari (ADISE)

Top 11 SERIE A

Portiere: Luigi SEPE

Terzino Destro: Davide FARAONI

Terzino Sinistro: Cristiano BIRAGHI

Difensore centrale: Alessandro BASTONI

Difensore Centrale: Gianluca MANCINI

Centrocampista Laterale Destro: Antonio CANDREVA

Centrocampista Laterale Sinistro: Mattia ZACCAGNI

Centrocampista Centrale: Nicolò BARELLA

Centrocampista Centrale: Samuele RICCI

Attaccante: Ciro IMMOBILE

Attaccante: Giacomo RASPADORI

Mister: Davide NICOLA

Italian Sport Awards, Gran Galà del Calcio e Italian Football Awards sono ormai un appuntamento annuale imperdibile per gli appassionati dello Sport e non solo. Ogni anno vengono conferiti gli ambiti premi a coloro che hanno portato in alto il tricolore italiano e/o che si sono contraddistinti per la propria attività nel mondo dello sport.

