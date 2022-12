Italian Sport Awards 2022: premiate le eccellenze dello sport

Dal 13 al 16 e 19 dicembre, a Salerno, Pontecagnano e Altavilla Silentina (Salerno), andranno in scena gli ‘Italian Sport Awards’, Gran Galà del Calcio abbinato agli ‘Italian Football Awards’. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, è diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale e riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2021/2022.

Il Festival del Calcio Italiano, giunto all’11/a edizione, quest’anno è stato suddiviso in quattro giornate. La novità riguarda il ritorno al format/evento ‘Sport Marketing Awards’, il premio del marketing & comunicazione dedicato allo sport. L’evento nasce per sostenere, diffondere e valorizzare la cultura del marketing e della comunicazione, nell’ambito dello sportsystem italiano.

Giovedì 15 dicembre, dalle ore 18, nell’Hub Formamentis di Pontecagnano, avverrà la consegna degli ‘Sport Marketing Awards’. ‘Le giornate professionali dello sport’ costituiscono il principale momento d’incontro e confronto dell’industria/sistema sportivo italiano. Proporrà convegni su management, marketing, business e medicina applicata allo sport. Infine, ci sarà uno spazio dedicato alla letteratura sportiva, con il format ‘Sport d’autore’.

Lunedì 19 dicembre, presso l’Araba Fenice Hotel e Resort sito ad Altavilla Silentina (Sa), ci sarà la serata di Gala e il ‘red carpet’ con la sfilata di tutti i campioni premiati, che sono stati scelti da una giuria tecnica, formata da giornalisti sportivi specializzati. Nel corso della serata verranno premiati i migliori di Serie A, B, C e D, assegnati premi alla carriera, speciali, nella categoria media e informazione.

Italian Sport Awards, Gran Galà del Calcio e Italian Football Awards sono ormai un appuntamento annuale imperdibile per gli appassionati dello Sport e non solo. Ogni anno vengono conferiti gli ambiti premi a coloro che hanno portato in alto il tricolore italiano e/o che si sono contraddistinti per la propria attività nel mondo dello sport. Giunto alla decima edizione, Italian Sport Awards, Gran Galà del Calcio e Italian Football Awards accoglieranno gli appassionati, e non solo. Con un’offerta più ampia delle passate edizioni e con grandi novità confermandosi, così, come il più grande evento italiano con protagonista lo Sport.

Italian Sport Awards, Gran Galà del Calcio e Italian Football Awards non è solo una kermesse sportiva o un semplice evento televisivo. È anche un momento di incontro e approfondimento su tutti quei grandi temi legati allo sport. Giorni di “Sport Experience”, quindi, durante i quali lasciarsi coinvolgere da eventi, da convegni e da emozioni gratuite per tutti colori che anche quest’anno decideranno di immergersi nell’evento. Italian Sport Awards, Gran Galà del Calcio, Italian Football Awards e Le Giornate Professionali dello Sport, un evento ideato e organizzato da Donato Alfani.

