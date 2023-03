Italia Inghilterra: Mancini KO, affonda anche Di Lorenzo

Alla fine Southgate ci riesce. Battere Mancini e l’Italia. 2-0 alla fine di un primo tempo a senso unico. I Britannici ci schiacciano. Hanno marce alte, difendono e ripartono al doppio del ritmo. Al 44′ Grealish, il fenomeno fumoso del City, si divora il 3-0 a zero centimetri da Donnarumma. Si va al riposo con l’idea che la nazionale italiana riceverà una imbarcata invece non accade. Accade piuttosto quello che Antonio Conte. Il Tottenham ma dobbiamo dire anche la nazionale inglese, non ha abbastanza fame. Non è capace di azzannare la preda inerme. Gli inglesi rientrano sul prato del Maradona come per andare ai giardinetti. La rosa dei titolari britannici forse non sono affamati ma il valore tecnico è altissimo e si vede. I Ragazzi di Mancini, intanto, reagiscono. Accorciano, si trovano in superiorità numerica ma non trovano il pareggio. Un tempo a testa ma vincono gli Inglesi. L’Italia del secondo tempo vive di una spinta energica più che tattica. Una spinta nervosa più che tecnica. Segna Retegui. Il nuovo “acquisto” di Mancini. Il resto è tutta una questione da vedere e rivedere. Fase evolutiva. Si sta ricostruendo ma il cantiere è piuttosto nervoso e disordinato.

In questo spettacolo poco piacevole affonda anche capitan Di Lorenzo.

“4,5 nel primo tempo Grealish lo maltratta. Provoca il rigore. Soffre maledettamente su Kane” ha scritto Sky.

“Politano entra nel secondo tempo. Ci mette gamba ed energia. Si fa sentire, il copione cambia. Italia attacca, Inghilterra fa barricate. È tardi. Finisce 1-2. Italia zero punti e tante cose da rivedere.

Mancini? Imprudente” dice ancora Sky.

