Ispettori agli allenamenti di Lazio e Napoli. Gattuso: “Niente da nascondere

Gli ispettori del pool speciale della Procura federale sono entrati in azione, dopo la denuncia dei giorni scorsi di allenamenti non a norma in casa Lazio, ecco arrivare i primi controlli: a Formello per i biancocelesti, ma anche a Castel Volturno per il Napoli. Oltre ad aver subito i controlli, nella giornata odierna la società biancoceleste ha sottoposto i calciatori ai test clinici di idoneità, mentre sui campi del centro sportivo il tecnico Simone Inzaghi ha supervisionato gli ormai abituali allenamenti individuali.Inaspettata, sì. la visita in casa Napoli degli ispettori. E quando all’ingresso del Training Center si sono presentati gli ispettori della Procura Federale, c’è stato un moto di stizza da parte dei dirigenti e di Rino Gattuso. Gli inviati del Procuratore hanno voluto assistere all’allenamento dei giocatori presenti in quel momento, a Castel Volturno, suscitando la reazione dell’allenatore: “Il Napoli è una società modello che non ha nulla da nascondere”, ha detto Gattuso rivolto agli ispettori. L’imbarazzo è stato generale, nell’ambiente Napoli la visita non ha fatto per niente piacere. Qualcuno ha fatto notare agli inviati della Procura Federale che, probabilmente, avevano sbagliato centro sportivo, che era un altro quello da controllare. Chiaro il riferimento a Formello, dove l’altro giorno i giocatori della Lazio hanno disputato una partitella in famiglia nonostante il divieto del Protocollo anti Covid 19. Il Napoli non ha nulla da nascondere, ha detto Gattuso. E per meglio rendere il proprio concetto ha detto agli ispettori che nelle prossime ore avrebbe inviato loro i video delle riprese effettuate in questi sei giorni di allenamenti individuali, anche attraverso droni, per dimostrare che il Napoli sta facendo tutto secondo quanto previsto. Nessuna anomalia è stata registrata dagli ispettori.

fonte Gazzetta dello Sport