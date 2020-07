Ischia, Venanzoni (La Città): “Sfollati ancora in container. Intervenire, questione non più rinviabile”

“Un’isola ferita, più volte, dalle calamità naturali come eventi sismici o frane o incendi boschivi. Un territorio segnato da tante cicatrici che sono ben visibili

ancora oggi, dopo anni e anni di incuria ambientale e da parte delle istituzioni, della politica. In questi giorni, in seguito a più trasferte sull’isola, non ho potuto

non notare che in una piccola frazione ci sono ancora dei container che dovevano essere una soluzione abitativa temporanea e che, invece, si sono trasformati in case, un eufemismo, a quanto sembra, definitive, in cui sono ancora alloggiate quelle famiglie che nel 2006 persero il tetto in seguito alla frana di un costone”. Lo scrive su fb Diego Venanzoni, consigliere comunale di Napoli per il gruppo (La Città).

“Una delle ferite che sta li, che non si riesce a cicatrizzare – prosegue Venanzoni -: era il 30 aprile quando scattò sull’isola l’ennesima emergenza in seguito allo smottamento del Monte Vezzi, nella zona dei pilastri tra i comuni di Ischia e Barano, in cui persero la vita 4 persone, un padre e le sue tre figlie, mentre 7 famiglie furono costrette ad abbandonare le proprie case. Costoro, da allora, vivono ancora in container privi di manutenzione (nel 2013 furono addirittura dichiarati inagibili dai vigili del fuoco). Sfollati che sono stati abbandonati del tutto, immersi in una precarietà ambientale, igienico-sanitaria, per le quali si dovrebbe intervenire con urgenza, e non oggi ma ieri”. Ed ancora: “Tutto ciò mentre Ischia, con i suoi sei Comuni, sta lentamente risollevandosi dal lockdown per rilanciare il Turismo, sua naturale vocazione. E’ pur sempre l’Isola Verde, dove la natura la fa da regina e che rappresenta il volano dell’economia non solo locale ma campano e tra quelli che sono di richiamo per l’intera nazione”. Diego Venanzoni conclude con un appello: “Basta voltarsi dall’altra parte. fare finta di niente o andare a sbattere contro la burocrazia. Guarire queste piccole ferite significa intervenire radicalmente su questo territorio, tra i più belli che abbiamo in Italia, di cui poterci vantare”.