Ippica, D’Angelo: “Lotteria di Agnano, un’edizione memorabile”

Lotteria di Agnano, D’Angelo: “Lavoriamo per il futuro di chi ha a cuore il settore “.



di Danila Liguori

“Un’edizione memorabile”. Si tratta del gran premio Lotteria di Agnano che, secondo la Ippodromi Partenopei, presieduta da Pier Luigi D’Angelo, è stata “poco prevedibile come nelle attese, perché tanti i campioni in campo, tanti i motivi e i retroscena di una delle più belle edizioni di sempre. A parte il vincitore Zacon Gio (foto di Stefano Grasso) in binomio con Telethon, i complimenti vanno a tutti gli impeccabili partecipanti. Un pensiero doveroso a quanti stanno vivendo un momento difficile e di sofferenza e alle loro famiglie. Noi continuiamo a lavorare per garantire un futuro a quanti hanno a cuore l’ippica e traggono motivo di sostentamento dalle loro attività nel settore”.

Durante la 71esima edizione della corsa di Agnano 980 le presenze in tribuna, con 820 ingressi venduti e 160 accrediti tra operatori ippici ed autorità, nel rispetto delle 1.000 unità consentite dalle vigenti norme anti-covid per gli impianti sportivi all’aperto. Vince Zacon Gio (1.10.5), il cavallo napoletano della famiglia Franco, guidato da Roberto Vecchione e allenato da Holger Ehlert, vincitore del’International Trot di New York. A Telethon e alla ricerca scientifica va una quota parte delle somme vinte al Lotteria da Zacon Gio (finale e batteria), essendo il cavallo testimonial della fondazione per l’anno 2020.