Ippica, Agnano: super trotto in notturna. In pista 4 Gran Premi

Ippica, Agnano: super trotto a Napoli domenica 26 luglio (19.55).

L’evento ippico dell’estate va in scena a Napoli Agnano trotto in notturna domenica 26 luglio con ben quattro gran premi. Si inizia alle 19.55. Prima di entrare in zona “hit”, le femmine di 3 anni si misurano nelle due batterie del trofeo Ilaria Jet (seconda e quarta corsa, € 16.500 cad, metri 2100). Gran finale con le quattro corse di gruppo rispettivamente in palinsesto come 5^, 6^, 7^ e 8^ corsa del convegno: i grandi premi Freccia d’Europa (ore 21.55, gr,1, 4 anni ed oltre di ogni paese, mt. 1600, € 180.180), Città di Napoli, tris straordinaria (ore 22.25, gr.1, 3 anni indigeni, mt. 2100, € 200.200), Regione Campania maschile e femminile (ore 22.50 e 23.15, gr.2, europei 4 anni, mt. 2100, € 80.080 cad.). Ingresso gratuito all’ippodromo, parco verde attrezzato con bar, pizzeria, rosticceria, sala scommesse, area giochi bambini. Partenti