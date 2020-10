Ippica, 71° Gran Premio Lotteria Edilsivisa per la ricerca Telethon

Gli amministratori della Ippodromi Partenopei Ippodromo di Agnano Pier Luigi e Luca D’Angelo illustreranno alla stampa Lunedì 19 ottobre alle ore 12.00 da D’Angelo Santa Caterina in via Aniello Falcone a Napoli, il 71esimo gran premio Lotteria Edilsivisa (gruppo 1, 785.400 euro, in tre batterie, finale e consolazione) in programma domenica 25 ottobre all’ippodromo di Agnano di Napoli. Interverranno alla conferenza stampa il direttore del Tigem Telethon Institute of Genetics and Medicine Andrea Ballabio e l’assessore comunale allo sport Ciro Borriello. Sarà effettuato il sorteggio dei numeri che determina l’ordine di partenza dei 24 cavalli e delle 3 batterie del gran premio ippico di trotto.