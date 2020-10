Ippica, 71° Gran Premio Lotteria Agnano: queste le batterie

La corsa, “The Race”.

Suddivisi in 3 batterie da 8 cavalli nel 71° Gran Premio Lotteria Edilsivisa 2020 figurano 24 invitati d’onore.

Face Time Bourbon, vincitore del parigino prix d’Amérique con quasi due milioni di euro di somme vinte, ventiquattro vittorie, tre secondi posti e appena due nulla di fatto all’inizio della carriera, praticamente imbattibile. Il francese portacolori della scuderia Bivans del napoletano Antonio Somma sarà guidato dal top driver svedese Bjorn Goop e arriverà in aereo sabato alle ore 12.30 a Capodichino grazie allo sponsor “Mimì alla Ferrovia” che assicurerà al cavallo il viaggio lampo di andata e ritorno in 48 ore, anti-stress e in sicurezza.

Zacon Gio, campione in carica dell’international Trot di New York. Il nipote di Varenne di proprietà della famiglia napoletana Franco, è anche il primo cavallo della storia testimonial di una camapagna benefica: una quota parte delle somme vinte nell’anno 2020 è devoluta al Tigem Fondazione Telethon, il cui simbolo della ricerca compare infatti sulla giubba del driver in ogni corsa del cavallo.

Il norvegese Cokstile, secondo al traguardo nello svedese Elitloppet della scuderia salernitana, e cavalli di primissimo livello come il primatista della pista di Agnano Vivid Wise As (1.10.4 nel Freccia d’Europa dello scorso luglio), Vernissage Grif del driver Gennaro Riccio e vincitore degli ultimi due gp in corsa ripetuta e Vitruvio, mancato vincitore della scorsa edizione per mera sfortuna ma protagonista sulle piste del nord Europa dei fratelli siciliani Gaetano e Guglielmo Micciché, ippici e appassionati di spessore con i colori di scuderia della Pink & Black.

In aereo con il crack francese viaggeranno anche Frisbee D’Am, uno dei migliori 5 anni francesi che vanta lo straordinario record di 1.09.7 sul doppio chilometro, l’inossidabile Billie De Montfort, vincitrice di oltre 2 milioni di euro ed il cresciutissimo Violetto Jet protagonista ai massimi livelli in Francia, che sarà guidato dal proprietario Vincenzo D’Alessandro.

Confermato nel regolamento il premio di 6.000 euro riconosciuto ai 9 cavalli partecipanti alla Finale del gran premio, a prescindere dal loro ordine di arrivo (precedentemente ne avevano diritto soltanto i primi 5 classificati). (Nella foto di Gennaro Giorgio un momento dell’estrazione dei partenti)

I partenti. 1^ BATTERIA

1 SHARON GAR R. Vecchione (sa)

2 CHIEF ORLANDO A. Di Nardo

3 VIOLETTO JET V. D’Alessandro jr

4 VITRUVIO A. Gocciadoro

5 ZAFFIRO TOP V. Luongo

6 ZEFIRO GUAL A. Greppi

7 ZLATAN S. Mollo

8 FACE TIME BOURBON B. Goop

2^ BATTERIA

1 VERNISSAGE GRIF A .Gocciadoro

2 COKSTILE A. Di Nardo

3 FRISBEE D’AM A. Barrier

4 ARAZI BOKO S. Mollo

5 ZANTE BREED M. Minopoli jr

6 RANIUSS S. Di Vincenzo

7 VESNA R. Legati

8 ZEFIRO D’ETE G. Di Nardo

3^ BATTERIA

1 ZACON GIO R. Vecchione (sa)

2 STEPPING SPACEBOY V. Gallo

3 VIVID WISE AS A. Gocciadoro

4 UNA BELLA GAR M. Volpato

5 ANTONY LEONE G. Di Nardo

6 BILLIE DE MONTFORT G. Gelormini

7 POCAHONTAS DIAMANT F. Esposito

8 VANESIA EK R. Legati