IOSTOCONSPALLETTI impazza su Twitter

Dopo i recenti avvenimenti riguardanti lo striscione affisso fuori lo Stadio Diego Armando Maradona con su scritto ” 16-10.21 Spalletti ti restituiamo la Panda bast’ ca te ve vaje! ” tanti sono stati i tweet contro coloro i quali hanno offeso l’allenatore di Certaldo.

Effettivamente è stato un gesto sgradevole nei riguardi di un tecnico, che nonostante alcuni errori, ha sempre dimostrato di essere presente alle vicende della squadra, prendendosi la colpa degli errori senza sottrarsi mai alla critica.

Gli obbiettivi di Spalletti

E’ necessario ricordare che gli obbiettivi di Spalletti, sono stati tanti, tutti portati a termine.

Infatti in merito allo Scudetto, Spalletti, non ha mai dichiarato di vincerlo a mani basse, ma che si sarebbe impegnato insieme alla squadra per rincorrere l’obbiettivo, cosa che di fatto è realmente accaduto.

Va ricordata infatti un’intervista, in occasione dello scontro con la Lazio, nella quale dichiarò:

“Bisogna assolutamente non smettere di lottare. Dobbiamo restare agganciati alla possibilità di dare una felicità che poi non venga mai dimenticata dai nostri tifosi. Adesso siamo a un bivio: scegliere se essere dimenticati velocemente oppure se rimanere nella testa dei tifosi del Napoli come degli eroi» Luciano Spalletti

Un pensiero che ha espresso con chiarezza tanto da non poter essere accusato di aver avanzato “promesse ingannevoli” ai tifosi azzurri.

Spalletti: l’uomo oltre l’allenatore

L’allenatore di Certaldo, ricordiamo, è stato fortemente voluto da ADL per la sua professionalità. Inoltre tutti i ragazzi, all’interno delle varie interviste, si dichiarano entusiasti di averlo come tecnico, in quanto sostengo di essere cresciuti sia come atleti e come uomini.

Per chiunque è difficile affrontare un cambiamento, e di certo lo stesso è accaduto a Luciano Spalletti. Come ha anche affermato Aurelio De Laurentiis, bisogna solo lasciare modo e spazio di poter lavorare, perché i risultati arriveranno.

Twitter impazza con l’hashtag #iostoconspalletti

Se i tifosi sono sovrani, con l’avvento di Twitter, nell’immediato si conoscono gli stati d’animo e i pareri in merito ad una vicenda. Sul social di Elon Musk, in molti si sono scagliati contro il gruppo autore della frase, creando l’hashtag #IOSTOSCONSPALLETTI a sostegno appunto del toscano.

La paura generale è che, dopo quest’ultimo episodio, il tecnico azzurro possa prendere la palla al balzo per dire addio alla SSC Napoli.

Questo non è tifo è solo feccia #IostoconSpalletti #ForzaNapoliSempre — Michele Ciccarelli (@MicheleCiccar11) May 12, 2022 Fonte Twitter

