Inzaghi: “La Roma ha fatto meglio, ci teniamo questo punto sofferto”

Il tecnico della Lazio, nel post derby, ha commentato: “Mi aspettavo di più dai miei. Luis Alberto? Arrabiato, ma pronto a vincere”Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it La Lazio non va oltre l’1-1 contro la Roma. Prima il gol di Dzeko, poi il pareggio di Acerbi. Succede tutto nel primo tempo. Il tecnico Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il derby: “Mi aspettavo qualcosa in più, anche per come avevamo abituato i nostri tifosi. La Roma ha fatto meglio, ci teniamo questo punto sofferto. Ho fatto i complimenti a Fonseca, hanno giocato bene. Noi abbiamo sbagliato molto, ma a volte bisogna ammettere la superiorità degli avversari. Tecnicamente commessi tanti errori. La Roma ha fatto qualcosa di importante, mi aspettavo di più dai miei. Ci teniamo stretti questo punto, bisogna recuperare e sperare che qualcuno che già si è fermato non subisca un altro stop”.L’allenatore della Lazio ha commentato anche la sfuriata di Luis Alberto: “Siamo arrivati a questa partita con Correa e Luis Alberto non al meglio. Luis si toccava la gamba, volevo cambiarli entrambi. Il Tucu ha avuto un indolenzimento. Li volevo sostituire tutti e due, ma avevo già messo poco prima Patric. Quando faccio un cambio non chiedo e non penso. Non è un problema se Luis è arrabbiato, farà di tutto per vincere la prossima partita”.