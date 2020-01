Inzaghi: “Coppa Italia importante, a Napoli per vincere. Luis Alberto out”

Il tecnico della Lazio parla alla vigilia del match che vale la semifinale.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it La Lazio tiene alla Coppa Italia, lo ha sempre dimostrato. Dopo aver battuto la Cremonese, ecco ai quarti di finale la sfida al Napoli. Gli azzurri, in forte difficoltà, puntano molto al trofeo nazionale come ancora di salvezza di una stagione poco soddisfacente fin qui. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato della partita di domani al San Paolo: “Sappiamo chi andremo ad affrontare, hanno problemi in campionato, ma sono una grandissima squadra. Per noi la Coppa Italia è importante, andremo a Napoli per vincere e passare il turno”.L’allenatore biancoceleste ha parlato ancora della sfida contro gli uomini di Gattuso: “Partita intensa che sarà decisa dagli episodi. Devo capire chi tra i miei giocatori sta meglio. Sono passati solo due giorni e mezzo dall’ultimo match”. Sulle condizioni dei suoi: “Porterò tutti tranne Marusic, Lukaku e Luis Alberto. La settimana è importante, sappiamo cosa ci aspetta con Napoli e derby. Adesso pensiamo solo alla gara di domani che vale una semifinale”.