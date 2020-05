Introvabili le mascherine chirurgiche a prezzi bloccati

“Temo che l’esame di maturità svolto in presenza possa diventare un amplificatore del rischio sanitario. Laddove il rischio è, stavolta, decisamente evitabile”. Luisa Peluso, dirigente del liceo Mercalli e responsabile provinciale dell’Associazione nazionale presidi, nutre non poche perplessità sull’ipotesi di convocare i ragazzi a scuola per gli esami.

“Dal punto di vista organizzativo sarebbe complicatissimo. Non ci sono protocolli ad hoc. E alla scuola non sono certo applicabili protocolli di altri ambiti lavorativi. Non nego l’importanza degli esami in presenza, ma non possiamo dimenticare che dobbiamo tutelare la salute di personale, studenti, famiglie. I prof si sono messi in gioco in questi due mesi, ci hanno messo la faccia, si sono mobilitati. Non possiamo accusarli di poco attaccamento al lavoro, non possiamo accantonare le paure di ciascuno. Chi misura la temperatura a chi entra a scuola? E chi sanifica gli ambienti? Noi dirigenti abbiamo una responsabilità alla quale sarebbe difficile fare fronte, visto che noi stessi saremo impegnati lontani dalle nostre scuole, in altre commissioni d’esame”, aggiunge Peluso. Insegnanti, medici e studenti hanno promosso più petizioni contro gli esami in presenza, raccolto decine di migliaia di firme e 200 presidi della Campania hanno scritto al governo chiedendo regole certe.”La situazione è davvero troppo in bilico – afferma Rori Stanziano, preside dell’Archimede – e tecnicamente non abbiamo il tempo per organizzare tutto garantendo la sicurezza. Se un prof si ammala, ad esempio, va rimesso tutto in gioco. Improponibile. E poi ci sono i ragazzi, che ci stanno manifestando la loro paura”. Come Anna Marzia, del liceo Vico: “Mia madre è diabetica, dunque a rischio. Mio padre infartuato, a rischio anche lui. Pur di non sacrificare la loro salute sono pronta a rinunciare al desiderio immenso di stare all’esame con i miei compagni”. E Marcello, del Garibaldi, confida: “Lo schermo dietro il quale abbiamo vissuto in questi mesi mi fa sentire protetto. Ci hanno bombardato di messaggi di paura: la sento nelle vene, adesso. Dunque non voglio rinunciare ora a quello schermo”.Neutro il dirigente del Sannazaro, Riccardo Gull: “Lascio la parola e dunque le decisioni agli esperti. Seguirò le disposizioni. Intanto attendo le ordinanze che ci dicano cosa fare”. “Non voglio alimentare il pulviscolo delle opinioni – afferma Salvatore Pace, preside del liceo Pansini – ma è chiaro che dal punto di vista didattico, e per garantire maggiore serietà, l’esame sarebbe meglio farlo in presenza. Non sono un esperto, dunque non mi pronuncio sul piano sanitario. Intanto nel mio liceo ho già predisposto quattro ingressi separati per le commissioni, percorsi separati e sanificati e tappeti per pulire le suole delle scarpe…”.Rosa Cirillo, responsabile dei dirigenti scolastici della Uil, sottolinea che “ad oggi non c’è una ordinanza o un avvio di procedura che ci permetta di mettere le scuole in sicurezza. Neppure sono avviate le procedure per gli scrutini o la fine dell’anno scolastico, che normalmente ci prendono tutto il mese di maggio. Dal ministro Azzolina sono arrivate solo dichiarazioni, poi più niente. Il ministero non si è confrontato con chi deve organizzare ogni dettaglio. Perché non ragionare insieme a noi? Tutti gli scenari anticipati dal ministero, anche quelli per l’avvio del prossimo anno scolastico, passano al di sopra delle nostre teste, dimentichi delle nostre reali necessità”.