Intervento record al Pascale, rimossi 8 tumori da un unico rene funzionante

Paziente da guinness dei primati all’Istituto tumori Pascale di Napoli: 72 anni, diabetica, obesa, con un solo rene da 21 anni, ieri l’equipe dell’Urologia, guidata da Sisto Perdonà, le ha asportato ben otto tumori tutti concentrati nell’unico rene rimastole e lunedì, salvo complicazioni, tornerà a casa. Maria, la pazienti, è in reparto, oggi ha mangiato, sta bene, assicurano i sanitari.

Un intervento a cui – spiega una nota dell’ospedale partenopeo – in nessun altra parte di Italia l’avevano voluta sottoporre. Quel rene andava tolto, le avevano detto nei suoi pellegrinaggi sanitari. Un mese fa – ricostruisce l’ospedale in una nota – la donna approda al Pascale quando oramai era sicura di non avere altra chance se non l’asportazione del rene e quindi un futuro di dialisi. Così non è stato. Grazie agli sforzi dell’equipe della Struttura complessa di Urologia oncologica le è stata evitata la dialisi nonostante l’asportazione di 8 tumori al rene, il tutto evitando l’ischemia dell’organo.

«Questo rappresenta un caso eccezionale – dice Perdonà – che dimostra la superiorità della chirurgia robotica associata alla ricostruzione 3D che permette un ottimale planning preoperatorio nella chirurgia conservativa del rene. Questa paziente era stata sottoposta 21 anni a fa a nefrectomia radicale destra, peccato che all’epoca non fosse disponibile questa tecnologia. Questo è il risultato di un intenso lavoro di squadra che non coinvolge solo l’equipe urologica, ma anche gli anestesisti e gli infermieri con cui tutti i giorni lavoriamo spalla a spalla in sala operatoria ed in reparto. Senza tale sforzo la signora sarebbe stata condannata alla dialisi a vita».

«Siamo soddisfatti – afferma il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – innanzitutto per la paziente, poi per l’altissimo profilo professionale e di squadra che un tale intervento richiama. E’ una continua conferma che 1+1=3, il motto del Pascale, consente di superare limiti impensabili. L’Istituto si pone all’avanguardia nazionale non solo, sempre più punto di riferimento per la chirurgia robotica oncologica».

fonte Il Roma