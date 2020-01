Inter, ufficiale Moses: Conte gli cambiò la vita, ora gli dà la maglia numero 11

Ecco Moses.dopo visite e firma, arriva l’ufficialità: l’attaccante nigeriano è nerazzurro e ritrova il tecnico che l’ha rivitalizzato al Chelsea, facendone un cardine della vittoria della Premier.E quan to si legge in quesyto articolo pubblicato su Gazzetta.it Dopo due giorni di visite, firme e piccole lentezze burocratiche, Victor Moses è finamente un giocatore dell’Inter. Ha scelto la maglia numero 11, e nei giorni scorsi sono serviti anche i “famosi” test atletici ad Appiano – quelli della discordia con la Roma per Spinazzola – che hanno rassicurato Conte sullo stato di un giocatore che in questa stagione ha sofferto tantissimo a causa di problemi muscolari, al punto di giocare da titolare solo sei partite ufficiali. Ha firmato un contratto di tre anni a mezzo a 2,5 milioni di euro a stagione. È il secondo acquisto nerazzurro, dopo Ashley Young: Moses arriva in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni.Moses ad Appiano riabbraccerà Antonio Conte. E magari i due ripenseranno a quell’estate 2016, allenamento in un campus vicino Pasadena dove l’Italia 22 anni prima aveva perso il titolo mondiale ai rigori contro il Brasile. Sole a picco, Conte con lo sguardo fisso su un calciatore. Moses ha già giocato le due amichevoli del 16 luglio contro il Rapid Vienna – appena due giorni dopo la presentazione ufficiale del tecnico italiano, che nella pancia dello Stamford Bridge aveva sorpreso tutti parlando un inglese già discreto – e del 20 contro il WAC Pellets. I Blues sono a ranghi ridotti. L’Europeo è finito da poco e le star sono ancora in vacanza. L’allenatore italiano sfrutta la situazione per dare un’occhiata ai giovani e alle seconde linee. Contro il Rapid ha utilizzato il modulo 4-2-3-1, contro il WAC Pellets il 4-2-4. Moses è sempre stato schierato a sinistra. Al Rose Bowl di Pasadena si sale di livello. Inizia l’International Champions, l’avversario è il Liverpool di Jurgen Klopp. Conte ha deciso di confermare il 4-2-4 e di riproporre Moses sul versante alto sinistro. L’ex ct dell’Italia nella rifinitura ha lo sguardo fisso sul nigeriano cresciuto a Londra con una storia terribile alle spalle, papà e mamma uccisi quando era bambino da un gruppo di estremisti islamici. Si volta verso i suoi collaboratori e dice: “Questo ragazzo ha enormi qualità. Mi piace”. La partita finirà 1-0 con una rete di Cahill e Moses resterà in campo 67’: lo sostituirà Cuadrado. Sul report del sito del Chelsea, sarà dedicato a Moses un breve passaggio: “Victor, che ha attirato la sua attenzione in questa prima fase della stagione, etc etc”.