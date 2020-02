Inter regina del mercato, ma è una Juve da 7. Fiorentina e Napoli scatenati: 7,5

Positive le mosse di Roma e Atalanta, sufficiente l’operato del Milan. Samp e Spal non convincono.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Mercato ricco, quello appena concluso in Serie A: il record nel giro d’affari (332,1 milioni) polverizza il tetto dello scorso gennaio di 168. Addirittura, contando i 1.120 dell’estate 2019, si sfonda il muro del miliardo e mezzo sull’anno. Nonostante un finale appannato dal mancato sì di Giroud, la contesa per lo scudetto ha indotto tutti ad accelerare. Sul piano tecnico la differenza la fa l’arrivo di Eriksen in nerazzurro, un’operazione da oltre 20 milioni che investe su un talento in piena maturità. L’Inter allora prende il voto più alto: 8. Dietro alla banda Conte, pari merito per Napoli e Fiorentina: 7,5. Juve attiva in uscita e per l’estate: 7. Decisamente positivo anche l’operato di Atalanta e Roma: 6,5 per entrambe, valutazione che condividono con Bologna e Genoa. Un “+” sopra il 6 per il Milan, essenzialmente per l’effetto Ibra. Poi una serie di sufficienze piene: prendono 6 in pagella Lazio, Torino, Cagliari, Parma, Lecce, Sassuolo, Brescia, Udinese e Verona. Soltanto due le insufficienze, nessuna delle quali è netta e pesante: 5,5 per la Samp e per la Spal. Le motivazioni dei giudizi e il dettaglio delle operazioni effettuate dai club di Serie A sono sulla Gazzetta dello Sport di oggi.