Inter, quanta mediocrità. Napoli a mani basse

Il Napoli, questo campionato, lo ha stracciato ma il dato è oggettivo. Il campionato italiano è mediocre. Scadente per certi versi. Abbiamo due squadre retrocesse già a Novembre. La Fiorentina, ad esempio, con uno score imbarazzante, fino a due settimane fa, non ha mai rischiato i confini della zona calda. Uguale per l’Udinese. La Juventus nonostante 15 punti di penalizzazione, di sta giocando il rientro tra le 4.

Campionato scarso è dato oggettivo.

Inter e Milan hanno fatto fatica con chiunque. Mai una gara in cui è emersa una netta supremazia tecnico tattica. Il passaggio dei quarti di Champions è piuttosto fortuito. Conta e tanto l’accoppiamento dei sorteggi. Un Tottenham in crisi quello trovato dal Milan. Il Porto, vedremo.

Il Napoli vince per manifesta superiorità. Battendo l’Atalanta di Gasperini torna a più 18.

Onestamente 18 punti sulla seconda sono un dato allarmante. Un successo partenopeo ed un plateale fallimento milanese. Le due cose vanno considerate. Le due facce della stessa medaglia. Nello specifico, l’Inter è riuscita nell’impresa di perdere anche a La Spezia

. Gol del Maldini di terza generazione. Gioco della sorte.

Pareggiarla e poi perdere con la squadra di Semplici, in lotta per salvarsi. Perdere giustamente oltretutto. Il Napoli vincerà questo campionato nettamente, avrà vinto praticamente ovunque ma onestamente non ha mai avuto un ostacolo vero, serio. Onestamente a 15 punti dalla prima, un allenatore da Inter, con una serie imbarazzante di sconfitte, viene allontanato. Inzaghi al momento resiste. C’è un quarto di finale Champions da guadagnare. In Portogallo con un vantaggio minimo. L’Inter vista ieri, torna a casa e non festeggia il passaggio europeo.

Il Napoli di Spalletti, il campionato lo ha stracciato ma intorno quanta pochezza.

