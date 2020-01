Inter, per l’attacco spunta il nome di Slimani

L’Algerino,31 anni,e in prestito al Monaco…se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Nome nuovo per l’attacco dell’Inter. Con l’uscita di Politano, il reparto avanzato dei nerazzurri necessita di un rinforzo: sarebbe Islam Slimani, 31 anni, di proprietà del Leicester, ma in prestito attualmente al Monaco, l’ultima idea di Marotta e Ausilio.L’algerino è assistito dalla P&P Sport Management di Federico Pastorello, con cui i rapporti sono ottimi e consolidati (è l’agente di Lukaku e in questa finestra di mercato ha già portato Moses a Milano e trattato il passaggio di Lazaro al Newcastle). Più lontani Olivier Giroud, ora in orbita Lazio, e Fernando Llorente del Napoli, che non è rientrato nella trattativa che ha recentemente portato Politano in azzurro