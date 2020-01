A volte ritornano… all’Inter. Secondo quanto raccolto da TMW,….i nerazzurri starebbero pensando a riportare a Milano il belga Radja Nainggolan. Con la maglia del Cagliari il Ninja è tornato protagonista in questa stagione, trovando nell’ultima giornata anche il gol, proprio alla sua ex squadra. Che potrebbe non essere più tanto ex.