Inter, inizia l’era Eriksen. Conte: “Sta entrando nel mio calcio”

il Danese titolare ad Udine:serve uno scatto dopo i tre pari di fila…se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it La prima scintilla si è vista mercoledì sera a San Siro. Ma da oggi nella corsa scudetto servirà la dinamite. Parafrasando i concetti usati da Antonio Conte cinque mesi fa, dopo la prima vittoria in campionato con il Lecce, è più facile capire quello che si aspetta l’Inter da Christian Eriksen. Il colpo più grosso del mercato invernale è pronto a dare l’assalto al trono di CR7 e stasera a Udine farà già sul serio. Dopo i 24 minuti e spiccioli giocati contro la Fiorentina (la scintilla) per prendere confidenza con il numero 24 sulle spalle, il centrocampista danese sarà titolare in Friuli e dovrà essere una dinamite. Prima della Coppa Italia l’ex Tottenham aveva fatto in tempo solo a presentarsi ai compagni e ad assaggiare il menù di Appiano con un allenamento. Da giovedì si è tuffato in una full immersion tecnico-tattica per provare ad assorbire i concetti più importanti del credo contiano. D’altronde l’Inter ha fretta: serve la scossa dopo i tre 1-1 consecutivi (con Atalanta, Lecce e Cagliari) e serve lo slancio per la tripletta Milan, Napoli (Coppa Italia) e Lazio in una settimana. Con Eriksen nuovo centro di gravità interista.”Christian stava giocando poco con il Tottenham e faceva degli spezzoni di gara – racconta Conte –, però dal punto di vista fisico l’ho trovato in una condizione discreta. Ha fatto quattro allenamenti con la squadra, sta entrando nell’idea di calcio che vogliamo proporre, abbiamo parlato tanto con lui io e il mio staff per fargli capire cosa vogliamo, cosa deve fare con la palla e senza palla. Sicuramente è un calciatore che recepisce subito. Siamo contenti di averlo con noi, si aggiunge a un reparto di centrocampisti con buone caratteristiche”.