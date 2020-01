Inter, è tutto fatto: il sogno di Conte vestirà di nerazzurro

L’accordo trovato: le firme forse lunedì, ma domenica potrebbe già essere ospite a San Siro.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Si sorride in casa Inter: dopo Victor Moses e Ashley Young, la Beneamata è davvero a un passo dall’abbracciare il terzo rinforzo della proficua campagna di calciomercato di gennaio. Il grande sogno di Antonio Conte, Christian Eriksen, è infatti pronto a vestire la maglia nerazzurra. Ormai tutti gli ostacoli sembrano essere stati superati, e l’operazione potrebbe essere chiusa entro la giornata di lunedì prossimo.

Venerdì si è rivelata la giornata giusta per limare tutti i dettagli con il Tottenham, con cui era già stato raggiunto un accordo di massima la sera precedente. Nel frattempo si sono infatti incontrati a Milano, in Viale della Liberazione, i dirigenti meneghini e gli intermediari dell’operazione. E l’attesa fumata bianca sembra proprio arrivata, con il danese che sarà a disposizione di Conte già a gennaio.

L’affare costerà all’Inter circa 20 milioni, di cui 18 di parte fissa e il resto tramite alcuni bonus che saranno facilmente raggiunti e superati. Si tratta di cifre che accontentano tutte le parti in causa, motivo per cui sembra ormai non esserci più alcun impedimento al sì definitivo.

La Beneamata ha dunque deciso di andare incontro alla società londinese: la prima offerta era infatti di 15 milioni più 5 di bonus, una cifra che è stata limata al rialzo per evitare ulteriori brutte sorprese e soprattutto per chiudere la trattativa in tempo utile per arrivare alle firme entro lunedì.

Addirittura secondo ‘SportMediaset’ il giocatore potrebbe già arrivare a Milano sabato, presenziando a Inter-Cagliari domenica alle 12.30, per il suo primo assaggio di San Siro da effettivo giocatore dei nerazzurri.

Talento precoce, che l’Ajax prelevò dall’Odense nel 2008, Eriksen ha vinto tre volte la Eredivisie e una volta la Coppa dei Paesi Bassi, passando al Tottenham al termine della sessione estiva di mercato del 2013.

Con gli Spurs oltre 200 presenze e 50 gol in Premier League. Nessun trofeo conquistato, ma due finali: in Coppa di Lega nel 2014/15 (vinse il Chelsea), in Champions League nella scorsa stagione.