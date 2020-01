Inter: distorsione alla caviglia per Brozovic

Tegola per Antonio Conte che perde Brozovic per infortunio.Se ne scrive in questo articolo pubblicato da Ansa.it Marcelo Brozovic, uscito in stampelle dalla partita contro il Lecce, ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. È questo l’esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto il croato questa mattina. È l’ennesimo infortunio a centrocampo per l’Inter di Antonio Conte che ha da poco recuperato Sensi e Barella. Nella trasferta di Lecce non erano stati convocati Vecino e Gagliardini, non al meglio