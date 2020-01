Inter, da Politano i soldi per Eriksen. E non è l’unico affare con il Napoli…

Ora gli azzurri sono in corsia “preferenziale”….Giroud sempre piu’ lontano!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Eriksen, sempre più Eriksen. Il Tottenham fa melina per il danese? Intanto l’Inter fa cassa con Politano e il gruzzolo per l’offerta finale diventa sempre più consistente. Così tra oggi e domani si profila l’assalto decisivo per colmare la differenza tra i 15 e i 20 milioni pretesi dagli Spurs. La forte accelerata di ieri per Matteo Politano al Napoli è la notizia migliore che l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio potessero augurarsi per uscire dalle secche della querelle con la Roma. Se ci aggiungiamo la fumata bianca (ormai imminente) per la cessione di Gabigol al Flamengo si può ben dire che il club nerazzurro ha la serenità per presentarsi al nuovo appuntamento con Daniel Levy senza distrazioni collaterali. La giornata di ieri ha portato un’altra novità per il fronte d’attacco nerazzurro, visto che la trattativa notturna con il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli ha permesso a Fernando Llorente di sorpassare Olivier Giroud, da settimane associato all’Inter su input di Antonio Conte. Certo, il tecnico conosce bene anche lo spagnolo. Ma anche questa svolta dimostra come questo mercato di gennaio sia all’insegna dei cambi di direzione. Ma ricostruiamo una giornata ricca di appuntamenti, con il Napoli protagonista.Il Napoli ha lavorato al sì di Matteo Politano con grande determinazione. Cristiano Giuntoli è arrivato di buon’ora a Milano. Ha visto prima Marotta e Ausilio e in tarda serata gli agenti del giocatore, Lippi e Pennacchi. Coi dirigenti interisti, il d.s. napoletano ha proposto una formula che permetterebbe a Aurelio De Laurentiis di pagare l’importo tra un anno e mezzo: prestito con obbligo di riscatto per i prossimi 18 mesi, magari abbassando di qualche milione la cifra richiesta e inserire alcuni bonus, oppure scambiarsi i prestiti di Politano e Fernando Llorente fino a fine stagione e poi concordare i tempi e le modalità di pagamento dei 25 milioni. In questo modo, verrebbe a cadere anche la trattativa che Marotta e Ausilio stanno portando avanti per Giroud.Giuntoli si fermerà a Milano anche oggi per cercare di convincere Politano, che non si è mai opposto in realtà alla soluzione Napoli. Il problema sta nella trattativa che l’Inter aveva in piedi con la Roma, che vorrebbe ancora Politano in prestito nonostante sia saltato lo scambio con Spinazzola, che ha creato una nuova guerra fredda tra i due club dopo le schermaglie del caso Dzeko della scorsa estate. La Roma vorrebbe ancora Politano avendo la necessità di sostituire l’infortunato Zaniolo. Ma l’Inter non vuole accettare il prestito con diritto di riscatto, perché vuole cederlo a titolo definitivo o con l’obbligo del riscatto. In questo momento, la Roma dovrebbe essere tagliata fuori dalla trattativa e, dunque, Giuntoli ha accelerato con gli agenti del giocatore – incontrati ieri sera con l’ok dell’Inter -per definire il trasferimento a Napoli. Insomma, è soltanto questione di giorni, il tempo che Politano si prenderà per capire se la Roma rilancerà e, quindi, pareggerà l’offerta napoletana, oppure lascerà stare. A Trigoria sperano che il calciatore resista alla tentazione- Napoli e faccia la sua parte per convincere l’Inter a lasciarlo andare. Nell’incontro di ieri sera tra Giuntoli e i due procuratori di Politano, Lippi e Pennacchi, si è discusso anche dell’ingaggio . Gli agenti chiedono 2,5 milioni di euro a scalare, fino a 3 milioni, per i prossimi 4 anni e 6 mesi. Il diesse del Napoli, invece, offre 1,8 più bonus a stagione.Non solo Politano, comunque. Nel summit Inter-Napoli si sarebbe parlato anche di una idea di scambio a centrocampo, con Allan (che Ancelotti vorrebbe portare all’Everton) a Milano in cambio di Matias Vecino: due giocatori che stanno vivendo un momento tutt’altro che positivo nei loro club e che da mesi valutano la possibilità di cambiare aria. Per Vecino c’era stato un sondaggio della Lazio, con richiesta di prestito: offerta rispedita al mittente perché l’Inter vuole monetizzare per andare eventualmente a caccia di un nuovo centrocampista negli ultimi giorni. Monetizzare o scambiare: ecco uno come Allan sarebbe perfetto per Conte. Un giocatore straordinario, simile a Vidal (il preferito dell’ex c.t.) ma più giovane di quattro anni.Le valutazioni finali al grande lavoro dell’Inter si potranno fare una volta definite anche le uscite. Valentino Lazaro sarà il primo a salutare Appiano: valigie pronte, destinazione non ancora certa. Nelle ultime ore si è fatto forte il pressing del Lipsia, capolista in Bundesliga, pronto a rilevare il laterale austriaco in prestito con diritto di riscatto. Una formula che l’Inter preferisce al prestito secco proposto nei giorni scorsi dal Newcastle. La soluzione Lipsia sembra anche la preferita dallo stesso Lazaro che in Germania si è imposto a livello internazionale con la maglia dell’Hertha. Questione di dettagli e ci sarà la fumata bianca: i dirigenti nerazzurri aspettano l’offerta ufficiale del Lipsia oggi per chiudere in fretta la questione e concentrarsi poi sui casi più spinosi. Saluterà Federico Dimarco, promesso sposo del Verona una volta che l’Inter avrà ufficializzato l’acquisto di Moses e quindi messo a posto numericamente le fasce. Non se ne andrà invece il baby fenomeno Sebastiano Esposito: Conte vuole tenere il 17enne in gruppo fino alla fine del campionato per avere una eventuale carta in più da pescare dalla panchina ma anche per fargli fare esperienza dietro a campioni come Lukaku, Lautaro e Sanchez. Scelta logica, per farlo crescere ancora dietro ai quattro big dell’attacco.