Inter, Conte furioso: lascia San Siro senza parlare

Il tecnico nerazzurro non ha rilasciato l’intervista post-gara dopo il pareggio contro il Cagliari: polemiche per il rosso a Lautaro Martinez. Il vice Stellini: “Via perché influenzato”E quanto si legge im qeusto articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it L’Inter pareggia contro il Cagliari, nel finale succede il finimondo con l’espulsione di Lautaro Martinez e Antonio Conte lascia San Siro senza la consueta intervista post-gara. Il tecnico nerazzurro era apparso visibilmente furioso in occasione del rosso all’argentino e aveva chiesto spiegazioni all’arbitro Manganiello.L’arbitro, al fischio finale, si è recato subito verso gli spogliatoi, accerchiato dai giocatori dell’Inter e anche dal tecnico nerazzurro Antonio Conte, decisamente polemico nei confronti del direttore di gara. Tra i calciatori, atteggiamento più aggressivo da parte di Berni, D’Ambrosio e Ranocchia, mentre il team manager Oriali ha cercato di allontanare i giocatori e lo staff dall’arbitro. A scatenare le polemiche è stata l’espulsione di Lautaro Martinez. L’argentino, uscendo dal campo dopo il rosso, ha preso a calci e pugni una vetrata della scalinata che porta agli spogliatoi. Il rischio ora è che l’attaccante nerazzurro possa saltare il derby contro il Milan, in programma tra due giornate.Il vice allenatore Stellini ha spiegato il motivo: “A fine primo tempo ha impiegato un po’ per trovare le energie per parlare alla squadra, non stava bene lui come Skriniar che ha sostituito per un attacco influenzale – ha detto a Sky Sport -. A fine partita non l’ho visto, è andato via velocemente il mister”. Su Lautaro: “Il perché fosse così nervoso deve essere ricercato in lui o nell’ambiente in generale. L’arbitro non è stato bravo a mantenere la calma, ha gestito la gara creando tensione e il metro che ha usato per tutta la partita andrebbe cambiato nel finale di gara e il giocatore si è lasciato prendere dalla tensione. Siamo usciti con 4 cartellini gialli e sono eccessivi rispetto alla gara. C’è stato il contatto su Young, quello su Bastoni e la trattenuta su Lautaro e Lukaku e non ha usato lo stesso metro che ha usato nel resto della partita”.