Inter con vista sul San Paolo: contro il Napoli Sensi titolare dopo 3 mesi

L’Inter si prepara al match dell’epifania contro il Napoli,e recupera Sensi dopo un’assenza di tre mesi!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Dopo il giorno libero concesso da Antonio Conte, oggi la squadra nerazzurra si ritroverà ad Appiano Gentile all’ora di pranzo. Ieri rientro anticipato alla Pinetina soltanto per Asamoah e altri reduci da infortuni che, quindi, devono rimettersi in fretta al passo con i compagni. Chi giocherà contro il Napoli? Si può ipotizzare un ritorno in campo da titolare per Sensi, che dopo aver saltato nove partite di campionato per un problema all’adduttore della coscia destra è rientrato prima di Natale, nel finale della sfida casalinga contro il Genoa. Sono disponibili anche Barella e Sanchez, l’unico sicuro assente è Asamoah. vìDa qui alla fine di gennaio l’Inter avrà due partite non facili, lunedì contro il Napoli al San Paolo, appunto, e sabato 11 alle 20.45 in casa contro la lanciatissima Atalanta. Poi martedì 14 la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, sempre al Meazza. Domenica 19 alle 15 la trasferta di Lecce e domenica 26, all’ora di pranzo, un’altra partita contro il Cagliari, stavolta però in campionato. Negli ultimi cinque anni l’Inter ha ripreso dopo la sosta natalizia senza sconfitte: 1-1 con la Juventus nel 2015, 1-0 a Empoli nel 2016, 2-1 a Udine nel 2017, 1-1 contro la Roma nel 2018 e 0-0 contro il Sassuolo un anno fa. Ma gennaio è stato spesso un mese difficile.