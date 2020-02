Inter, c’è speranza per Handanovic? Quando Kalac parò tutto col dito lussato

Nel 2008 alla vigilia degli ottavi con l’Arsenal il Milan si ritrovò con il solo Fiori a disposizione. Poi il recupero “miracoloso” e la porta inviolata.Se ne racconta in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Si può giocare in porta con un dito rotto? Si può sopportare il dolore? Si può avere abbastanza sicurezza per bloccare, respingere, effettuare uscite basse e uscite alte? Samir Handanovic ci proverà fino all’ultimo in vista del derby e molto dipenderà dalle sue sensazioni. L’unica notizia positiva è che il dito interessato è il mignolo della mano sinistra. Come ha spiegato Marchegiani su Sky, fosse stato un altro dito sarebbe stato ancora più difficile: “Di solito indice, medio e pollice sono le dita che usa un portiere, il mignolo preoccupa meno. Io lo fasciavo rigido e lo piegavo leggermente”. L’infrazione al dito resta un problema piuttosto “invalidante” per un portiere, tanto che i precedenti di numeri 1 che abbiano giocato nonostante un infortunio del genere sono pochissimi. Uno però c’è, e farà sperare Handa fino alla vigilia: si tratta di Zeljko Kalac nel 2008, quando difendeva la porta del Milan.L’australiano in realtà è il secondo di Dida, che però nel febbraio di quell’anno si ferma per un problema alla schiena. Il 20 febbraio è in programma l’andata degli ottavi di Champions fra Arsenal e Milan, a Londra. Nell’allenamento del 18, però rimedia una lussazione al dito indice: lussazione è non infrazione, ma il dito è l’indice e i giorni di recupero molti meno. Alla vigilia, a Londra, Ancelotti annuncia: “Non ce la fa”. Il Milan si ritrova con il solo Valerio Fiori, 37 anni e soprattutto senza una partita ufficiale dal 2003. Nell’allenamento di rifinitura tutti gli occhi sono su di lui, almeno fino a quando dopo una ventina di minuti non compare dal tunnel anche il lungo australiano. Kalac entra e prova subito qualche presa, poi il preparatore Vecchi lo testa in alcune parate. L’allenamento però viene bruscamente interrotto dal professor Meersseman, Il giorno dopo Zeljko fa un nuovo test nel riscaldamento, poi al fischio d’inizio è regolarmente in campo. Al primo tiro di Flamini, dopo 36′, i tifosi rossoneri trattengono il fiato: arriva una parata convincente. All’8′ Kalac si cimenta anche in uscita bassa, poi salverà su Fabregas e verrà salvato dalla traversa su una conclusione di Adebayor. Finisce 0-0: non si può chiedere di più a un portiere. Al ritorno Kalac avrà definitivamente superato il problema, ma beccherà due gol: 2-0 Arsenal, Milan eliminato. Ma questa è un’altra storia, che a Handanovic interesserà meno.responsabile medico dei rossoneri. Entra in campo a passo deciso, ha un battibecco con Vecchi, fa interrompere a Kalac la seduta.