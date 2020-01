Inter-Cagliari ore 12.30: formazioni ufficiali

A San Siro i nerazzurri di Conte cercano tre punti per non perdere terreno dalla Juventus. I sardi di Maran non vincono una gara ufficiale dal 5 dicembre…Vi riportiamo le formazioni ufficiali pubblicate da Il Corriere dello Sport.it

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Agoumè, Sanchez, Esposito. All.: Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Lu. Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Olsen, Rafael, Mattiello, Lykogiannis, Birsa, Cigarini, Castro, Porru, Gagliano. All.: Maran.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.