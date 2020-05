Inter, biennale da 5 milioni per Mertens: Lukaku lo aiuta a cercare casa a Milano

Mertens cerca casa a Milano, questa l’indiscrezione pubblicata oggi dal quotidiano TuttoSport, che spiega come l’attaccante del Napoli sia ormai pronto ad abbracciare l’Inter.

“Il pressing dell’Inter – biennale da 5 milioni più bonus alla firma – pare aver scalzato non solo la proposta di De Laurentiis, ma anche una ricca offerta proveniente dalla Cina. Fra l’Inter e Mertens, quindi, pare esserci solo il Chelsea, che già a gennaio aveva provato a portarlo a Londra. Anche se… parrebbe che il belga abbia chiesto a Lukaku un consiglio su dover cercare casa a Milano e ci sarebbe già un agente alla ricerca del giusto appartamento, magari sempre in zona City Life dove vive “Big Rom” e dove – forse – si potrebbe liberare l’appartamento di Lautaro Martinez”.