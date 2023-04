Intelligenza e Maturità. De Laurentiis incontra i Tifosi

Tanto tuonò che piovve.

Se Maometto non va alla montagna, la montagna si muove e si avvicina al Profeta.

I poli si sono finalmente incontrati.

È arrivato il giorno dell’incontro. De Laurentiis allo stesso tavolo dei tifosi. Un incontro di “pace” o di tregua “armata” meglio. 7 gruppi al tavolo, 1 imprenditore ed una chiacchierata distensiva.

Una foto che ritrae l’incontro ed una ricerca di senso comune. La prefettura a stimolare l’incontro e spingerlo per una questione di sicurezza. Cosa si son veramente detti non lo sapremo davvero mai ma quel che ci interessa è che le parti, si sono incontrate e riconosciute. Se si trattasse di politica seria e non solo pallone, diremmo che la proprietà ha incontrato i sindacati. Ha ascoltato, ha discusso ed ha promosso un documento unitario. Pace?

Tregua? Lo vedremo. È una buona notizia questo incontro? Se non altro con il Verona è tornata l’atmosfera da stadio. Folklore ed allegria in pieno stile Napoli in festa. Aldilà del risultato di pari ed uno spettacolo scialbo, il “tifoso” si è ritrovato ed è questo un buon segnale.

Incontrarsi, discutere e trovare soluzioni comuni è sempre cosa intelligente. Si basa sul principio della condivisione vera e sincera il segreto delle relazioni che funzionano ed hanno futuro.

Serve intelligenza e maturità.

In bocca al lupo.

Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere! #ADL pic.twitter.com/FNlZTGffWp — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 15, 2023

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati