Insulti via Facebook all’agente morto: scatta la denuncia

Gli insulti via Facebook a Domenico Apicella (foto), l’agente morto tragicamente durante una rapina a Napoli, sono costati cari a un pregiudicato quarantottenne di Curtatone: l’uomo è stato denunciato per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e della Forze armate e per resistenza a pubblico ufficiale. Alla vista degli agenti della Postale di Mantova, ha cercato di nascondersi all’interno dell’edificio, salvo poi affacciarsi dal balcone e urlare contro gli agenti: “So perché siete qui, non vi apro perché volete picchiarmi, siete tutti violenti”. Dopo alcuni minuti, gli agenti sono riusciti a calmarlo e a portarlo in Questura per accertamenti.fonte MSNnotizie