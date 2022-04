Un’esultanza ” ‘e còre“, come si dice a Napoli, quella del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, sotto la lente del mirino da quando ha firmato il contratto con il Toronto e ha contribuito all’espulsione dell’Italia dai Mondiali.

Eppure non sembra lontana quell’estate in cui Insigne era acclamato da una folla estasiata dal suo famoso “tir a gir” che ha permesso alla Nazionale di qualificarsi prima in Europa.

Ma si sa, spesso arrivare in cima comporta il rischio di cadere e delle volte è difficile rialzarsi, soprattutto se si è soli.

Solitudine che Lorenzo ha compreso quando i tifosi azzurri lo hanno iniziato ad escludere dalla lita dei preferiti. Il suo addio per molti è stato inteso come un tradimento. Chiunque sarebbe potuto andare via, ma non il figlio di Partenope.

Il primo goal del match: un rigore, una rivincita, un desiderio chiamato scudetto

Il numero 24 del Napoli è consapevole che questa è la sua ultima occasione per realizzare il sogno chiamato Scudetto. Una vittoria che la città di Napoli attende da troppo tempo ormai e che il capitano del Napoli vuole regalare al suo popolo.

Sa che la lotta non sarà semplice, per questo l’impegno e la concentrazione sono fondamentali per arrivare all’obbiettivo.

Il match di ieri è stata una vittoria fondamentale non solo per i tre punti guadagnati, ma soprattutto per il messaggio che in questo modo il Napoli è riuscito a trasmettere: la potenza di una squadra.

Il Napoli di Spalletti è una squadra importante, forte e temuta. Una squadra che può riuscire nell’obbiettivo scudetto, ma per farlo deve mantenere la calma e la concentrazione. Non deve farsi distrarre dal contorno, dalle critiche, dalle previsioni, perché tutti sono in grado di parlare, ma in pochi sanno cosa significhi correre su un capo di Serie A.

Questo Lorenzo lo sa, motivo per il quale nel post partita ha dichiarato: “Il rigore l’ho calciato senza pensare a nulla. Erano tre punti importanti. Dentro di me c’è la grande amarezza per non esserci qualificati con la Nazionale al Mondiale, per tutti è una grande delusione. Ma ieri ho pensato solo a come battere

l’Atalanta, a come conquistare questi tre punti. ”

Atalanta – Napoli: La “rete” degli sguardi

Sguardi vincenti quelli tra Insigne e Politano. Lo schema era quello studiato per Osimhen, ma gli allenamenti che permettono la vittoria, comportano che tutta la squadra riesca a copiarli. E forse anche questo denota la professionalità di un giocatore.

Ebbene, la scelta di quello schema è stato deciso in campo, ma solo professionisti che hanno confidenza e si conoscono bene, riescono a farlo funzionare.

“Ci siamo guardati io e Lorenzo, lui mi ha fatto un gesto e allora sono partito. Mi ha dato una bellissima palla, sono cose che proviamo in allenamento poi in campo è anche un gioco di sguardi e di opportunità che può darti il compagno”

Nonostante le migliaia di critiche, la capacità di Insigne di fare gioco e centrare l’obbiettivo è indiscutibile. Motivo per il quale, al rigore segnato, Lorenzo non ha pensato due volte: ha esultato liberando tutta la rabbia, la delusione immagazzinata in questo periodo, tirando la maglia nel punto in cui vi è il logo della SSC Napoli.

Un gesto liberatorio, per far comprendere a tutti gli spettatori che nonostante la decisione di partire alla volta di Toronto, il suo cuore e la sua “casa” è e sarà per sempre Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati