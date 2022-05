Insigne si emoziona ai microfoni di DAZN: “Ricordo tutti i dieci anni”

Lorenzo Insigne alla sua ultima partita con il Napoli, si commuove ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole del capitano azzurro autore di un gol su rigore nella vittoria per 3-0 contro il Genoa.

Il primo pensiero va ai tifosi…

“Ringrazio tutti i tifosi che oggi sono venuti allo stadio a incitarmi, da napoletano è una gioia immensa. Col tempo la prima cosa che farò è tornare qua, qui è casa mia e non si dimentica mai casa“.

Insigne che esulta dopo la realizzazione del rigore contro il Genoa.

10 anni di puro amore…

“Sono tantissimi, non ne voglio ricordare solo qualcuno. Ricordo tutti i dieci anni. Ci sono stati momenti belli e meno belli, ma siamo stati sempre uniti coi tifosi“.

Amore per il Napoli, sempre al primo posto…

“E’ troppo forte l’amore per città e maglia. Ci sono poi momenti in cui bisogna fare delle scelte. Io e la società purtroppo abbiamo fatto questa scelta, siamo contenti, sia io che loro. Ho dato tutto, non ho rimpianti. I tifosi mi hanno dimostrato sempre l’affetto nei miei confronti, lo porterò sempre dentro“.

Insigne non dimentica nessuno e ringrazia tutti per questi splendidi anni…

“Il grazie va a tutti gli allenatori avuti qua. In questi giorni hanno speso belle parole per me: Benitez, Sarri, Hamsik, Albiol, Reina, Callejon. Vuol dire che qualcosa di buono l’ho fatto. Io porterò tutti nel mio cuore: allenatori, compagni, presidente, vice, tutti. Dico grazie a tutti“.

Un messaggio ai propri figli…

“Spero che quando cresceranno si parlerà ancora del papà nel Napoli. Vedranno tante scene su quest’ultima mia partita qui”.

Il capitano dribbla la domanda spinosa sul mancato rinnovo del contratto…

“Ora non mi va di dire queste cose, io ho fatto la mia scelta e la società la sua. Stiamo bene così. Voglio solo godermi questo momento. Anche se andrò lontano il mio cuore è qui. Verrò a vedere il Napoli in tribuna o in curva appena possibile perché questa è casa mia“.

