Insigne incanta con la 10

Lorenzo adesso prenditi il Napoli!

La sosta del campionato ci ha restituito finalmente una Nazionale degna della nostra storia e della passione di milioni di tifosi.

La conquista delle finali di Nations League riporta gli azzurri a confrontarsi con Spagna, Francia e Belgio : praticamente il meglio del calcio europeo in questo momento.

Va dato merito a Mancini di aver saputo ricostruire tecnicamente, tatticamente ma soprattutto psicologicamente la Nazionale dopo le macerie di Ventura.

Gli azzurri hanno un’identità di gioco precisa, fanno girare la palla in modo elegante e produttivo, ed aspirano a giocare un grande campionato europeo la prossima estate.

Sontuose, semplicemente sontuose, le prestazioni di Lorenzo Insigne con Polonia e Bosnia.

Il “Magnifico” ha regalato con continuità giocate meravigliose che hanno impressionato tutti; finalmente anche la stampa sportiva italiana ha preso atto che il numero 10 sulla maglietta non è stato assegnato a caso.

Sono lontani i momenti in cui Ventura lo schierava mediano …

Oggi Insigne è semplicemente indispensabile al gioco della Nazionale, garantendo quella tecnica ed imprevedibilità che mandano in visibilio i tifosi ed in “bambola” gli avversari.

Ora Lorenzo dovrà caricarsi sulle proprie spalle il Napoli.

L’antico adagio “Nemo profeta in Patria” ha avuto calcisticamente tante eccezioni, ci auguriamo che sarà così anche in questo caso ed ancora per tanti anni.

I tifosi partenopei hanno in qualche occasione “beccato” il capitano azzurro ma il legame tra Lorenzo e la sua gente è più solido che mai.

Insigne è uno dei pochi calciatori italiani a prendersi sempre le sue responsabilità, a rischiare la giocata, a regalare emozioni pure.

L’assist di ieri sera a Belotti può essere rivisto mille volte in tv, rimane una giocata fantastica.

Domenica c’è Ibra: Lorenzo lo aspetta….