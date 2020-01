Insigne: “E’ la vittoria nostra e di tutta Napoli”

L’attaccante azzurro dopo il successo casalingo in campionato contro la Juventus: “Il ritorno di Sarri al San Paolo? L’ho vissuto serenamente”.Se ne parlain questo articolo pubblicafo su il Corriere dello Sport.it “Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo vinto contro la Juve. E’ una vittoria nostra e di tutta Napoli” ha detto Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in campionato sui bianconeri. Il Napoli ha vinto 2-1 contro la Juventus allo stadio San Paolo, partita valida per il 21° turno del campionato di Serie A e caratterizzata dal ritorno di Maurizio Sarri a Napoli. “Il ritorno di Sarri al San Paolo? L’ho vissuto serenamente, fa parte del mestiere“, ha aggiunto l’attaccante, autore del secondo gol. Il Napoli ha sbloccato l’incontro con Zielinski, poi il raddoppio di Insigne prima della rete realizzata da Cristiano Ronaldo allo scadere.