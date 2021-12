Insigne cercato dal Toronto ma ADL non vuole venderlo

Lorenzo Insigne accende il calciomercato invernale degli azzurri, infatti secondo il Corriere dello Sport il Toronto è sulle tracce del fantasista campano.

Dopo le tensioni tra giocatore, agente e presidente, il Toronto si inserisce offrendo un ricco ingaggio al giocatore da ben 7 milioni di euro per quattro anni, cifre da capogiro ben lontane dagli standard di De Laurentiis.

Le intenzioni della squadra partenopea sono chiare, il capitano Lorenzo Insigne non andrà via a Gennaio, l’unica cessione resterà quella di Kostas Manolas. Dal 1º Gennaio però l’agente del giocatore, Pisacane sarà libero di contrattare con altre società, le quali possono ingaggiare a 0 il giocatore, numerose le squadre alla finestra in Italia e all’estero, con Inter, Milan e Totthenham tra le più intersessate.

Situazione sempre pronta a cambiamenti, ma la linea al momento è chiara, Insigne non lascerà il Napoli a Gennaio, a meno di clamorose offerte difficili da declinare, mentre il rischio di perderlo a 0 continua sempre più a farsi minaccioso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati