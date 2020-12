Innovazione, a Unicredit il “Premio dei Premi 2020”

UniCredit riceve il ‘Premio dei Premi 2020’ per il servizio di Dynamic Discounting. Il gruppo estende la soluzione di FinDynamic, che consente alle imprese di ottimizzare il capitale circolante, anche ai clienti di UniCredit Factoring

UniCredit ha ricevuto oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla Ministra per l’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano e dalla Ministra per la Funzione Pubblica Fabiana Dadone il ‘Premio Nazionale per l’Innovazione Premio dei Premi 2020’.

UniCredit è stata premiata per il servizio di Dynamic Discounting, messo a punto in collaborazione con la fintech italiana FinDynamic, con cui offre alle imprese una gamma di soluzioni di supporto finanziario alle rispettive filiere che si estende oltre i servizi tradizionali, consentendo anche di

fornire sollievo a eventuali situazioni di tensione finanziaria dei fornitori che dovessero manifestarsi in particolare nella difficile congiuntura legata alla pandemia da Sars Cov-2.

Il riconoscimento viene conferito ad aziende, enti pubblici, e professioni del design, individuati tra i vincitori dei premi per l’innovazione assegnati annualmente dalle principali associazioni imprenditoriali.

Nel giugno scorso UniCredit si era già aggiudicata con il servizio di Dynamic Discounting il Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari 2020.

Anche a seguito della positiva accoglienza che la soluzione ha avuto presso la clientela corporate della banca, UniCredit dal mese di dicembre ha deciso di estendere alle imprese clienti di UniCredit Factoring la collaborazione con FinDynamic, al fine di ampliare ulteriormente l’offerta di soluzioni

che consentono alle imprese di ottimizzare il capitale circolante.

Il programma di sconto dinamico messo a punto dalla fintech, partecipata anche da UniCredit, completa la gamma dei prodotti dedicati da UniCredit Factoring al finanziamento della supply chain, integrando le soluzioni U-FACTOR Confirming e Reverse, già a disposizione delle imprese con

catene di fornitura particolarmente articolate.

FinDynamic ha sviluppato una soluzione innovativa, che permette al buyer di fruire di una piattaforma personalizzabile e integrabile con i suoi sistemi ERP/tesoreria, con una funzione di onboarding automatizzato che completa il programma. UniCredit ha già realizzato con successo la personalizzazione della soluzione di Dynamic Discounting per clienti come Furla, Venchi, il Gruppo Arena, Prezzemolo e Vitale e numerosi altri e ora tramite UniCredit Factoring allargherà ulteriormente il supporto alle filiere produttive, ancora più importante in questo momento di emergenza.

Il Dynamic Discounting consente infatti ai buyer di offrire ai loro fornitori un pagamento anticipato delle fatture in cambio di uno sconto, che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata in fattura, facendo leva sulla loro liquidità

disponibile e offrendo quindi sollievo a eventuali situazioni di tensione finanziaria dei propri fornitori. Il servizio prevede anche la possibilità di sviluppare claim di sostenibilità validati da Bureau Veritas Italia.