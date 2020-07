Inler: “Seguirò sempre il Napoli! Vincere contro il Barcellona sarebbe il massimo”

Gökhan Inler, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ho dormito massimo 4 ore oggi, volevo parlare con voi perché da tanti mesi non riuscivo, a causa del coronavirus, era difficile. Siamo tutti contenti qui perché abbiamo vinto il campionato in Turchia per la prima volta. Abbiamo vinto grazie al lavoro del presidente. Abbiamo sempre lottato con i grandi, e lo facciamo da tanti anni.

Quest’anno siamo rimasti gli stessi, non è andato via nessuno, siamo rimasti concentrati e siamo riusciti a vincere.

Napoli? Lo seguirò per sempre, lo sapete! Gattuso lo conosco, ho giocato contro di lui ai tempi dell’Udinese. Lui allena come giocava, con grinta. Questo è giusto per un mister. Sa gestire bene i giocatori. I giocatori del Napoli sono molto contenti di lui, ho parlato con qualcuno e nessuno è amareggiato, anzi. Quando si deve lavorare, si lavora, quando si deve scherzare, si scherza. Alla fine lui ha vinto la Coppa Italia. Adesso arriva il Barcellona. Sarà una bellissima partita. Sarebbe il massimo vincere.

Con chi ti senti del Napoli di oggi? Tanti. Koulibaly, Mertens, Hysaj, Allan, Insigne. Gli voglio bene, siamo rimasti con una famiglia. Per sempre sarà nel mio cuore il Napoli. Sono diventato un calciatore vero a Napoli e vincere a Napoli è una gioia indescrivibile. Adesso è difficile muovermi ma se riuscirò proverò a venire a Napoli. Per me un respiro di Napoli è bellissimo”.