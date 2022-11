Inghilterra – Iran. Vince la Protesta

Inghilterra – Iran inaugura la seconda la giornata del mondiale. Finisce 6-2 per l’almanacco ma resterà negli occhi del mondo per altro.

Per questa volta i maschi fanno gli Uomini.

Parte l’inno nazionale ed i calciatori non lo cantano. Ricchi di orgoglio. Ricchi di una protesta vera, sentita, potente. Gli uomini al fianco delle donne. Sostegno al movimento nato in Iran e che ha visto stringersi le donne di tutto il mondo.

Le telecamere indugiano sui volti corrucciati, tesi, orgogliosi. Sanno che questa è una protesta di ribellione e Rivoluzione.

Se non ora quando. Se non ora quando un uomo fa l’uomo?

I ragazzi della nazionale iraniana si ergono a paladini di giustizia. Un momento unico. Storico. Da almanacco dell’anima.

L’Inghilterra non può mettere la fascia ma si inginocchia ed è una parentesi romantica ed umana di grande spessore.

È solo l’inizio ma il calcio può fare miracoli.

È la sua infinita potenza.

Entrare in ogni casa, farsi veicolo e motore di messaggi.

Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità, ha detto qualcuno prima di noi.

Inghilterra – Iran

