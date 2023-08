Incontro Calenda – De Laurentiis: il rinnovo di Osimhen è più vicino

Il tema caldo del mercato del Napoli è senza dubbio la questione sul rinnovo di Osimhen. Tantissimi sono stati gli incontri tra il suo procuratore Calenda ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Dopo l’incontro tra le due parti di ieri, che sarebbe durato all’incirca 4 ore, nella giornata di oggi c’è stato un ulteriore incontro tra l’agente dell’attaccante, il patron azzurro e Andrea Chiavelli, oltre ad averne programmato un altro in serata.

Obiettivo rinnovo Osimhen

L’entourage di Osimhen ed il Napoli sono a lavoro per trovare un punto d’intesa definitivo per il rinnovo del contratto del capocannoniere della Serie A.

Il punto sull’Arabia

Per quanto riguarda invece l’interesse dall’Arabia per il numero 9 azzurro tantissime sono state le voci di proposte fino ai 170 milioni. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio però di concreto il Napoli ha ricevuto solo un’offerta, vicino ai 100 milioni. Una cifra considerata troppo bassa dalla società partenopea. Importante è anche la volontà del giocatore di voler continuare a giocare in Europa.

